Şair ve düşünce adamı Sezai Karakoç, doğumunun 92. yılında düzenlenen uluslararası sempozyumla anılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “O, her şartta hakikatin izinden gitti, inandığı gibi yaşadı” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Karakoç’un yalnızca bir şair değil, fikir dünyasını şekillendiren önemli bir isim olduğunu vurguladı.

“Haysiyetli bir hayatın izinde geçti”

Ersoy, Karakoç’un yaşam tarzının ve üretkenliğinin gençler için ilham kaynağı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Sezai Karakoç, 88 yıllık ömründe yalnızca haysiyetli bir hayat yaşamanın peşinde oldu. Neye inanıyorsa onu söyledi, nasıl inanıyorsa öyle yaşadı. Hakikatin bedeli ne olursa olsun, ödemekten asla kaçınmadı.”

Ersoy, Karakoç’un özellikle “Diriliş nesli” idealiyle bir toplumun uyanışını hedeflediğini belirtti.

“Diriliş geçmiş değil, gelecektir”

Bakan Ersoy, Karakoç’un “Diriliş, geçmişte kalan bir ihtişamın hatırası değil; gelecekteki bir medeniyetin ilk adımıdır” sözüne dikkat çekerek, bu yaklaşımın Türkiye'nin kültürel yolculuğunda önemli bir rehber olduğunu vurguladı.

“Hayalini kurduğu diriliş nesli, onun vasiyetini yerine getirecektir. Biz de bu fikir mirasını yaşatmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mesaj

Sempozyuma telgraf gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karakoç’un Türk düşünce hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Kalplerdeki zincirleri kırmaya öncülük eden Karakoç, düşünce ve edebiyat dünyamızın abide isimlerinden biridir. Sempozyumun, onu yeni nesillerle buluşturacağına inanıyorum.”

Yoğun katılım ve iki günlük program

Sempozyumun açılışına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, Sebilürreşad Vakfı Başkanı Fatih Bayhan, eski bakanlar Beşir Atalay ve Mehdi Eker ile Sinema Genel Müdürü Birol Güven de katıldı.

Etkinlik, 29 Mayıs’ta Sezai Karakoç’un mezun olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yapılacak oturumlarla devam edecek.