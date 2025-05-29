Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden Assan Group, genel maksat bombaları için tapa sistemleri geliştiren Güney Afrika merkezli Dynaflow Teknoloji’yi satın aldı. Bu hamleyle şirket, mühendislik kabiliyetlerini güçlendirirken, ürün portföyünü ve ihracat kapasitesini de önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Genel maksat bombalarına entegre tapa çözümü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dynaflow; sert hedef tapaları, yaklaşmalı tapalar ve elektro-mekanik çözümleriyle hava mühimmatı alanında uzmanlaşmış, küresel ölçekte sayılı firmalar arasında yer alıyor. Satın alma sonrası, Assan Group artık yalnızca genel maksat bombası değil, entegre tapa sistemleriyle birlikte komple mühimmat çözümü sunabilecek.

Assan Group Genel Müdürü Gürcan Okumuş, satın alma hakkında şunları söyledi:

“Dynaflow’un sahip olduğu mühendislik altyapısı ve teknoloji birikimi, Assan Group’un büyüme vizyonuyla birebir örtüşüyor. Bu satın alma ile ürünlerimizi daha geniş coğrafyalara ulaştıracağız.”

Afrika pazarında stratejik konum

Bu adımla birlikte Assan Group, sadece ürün geliştirme kabiliyetini değil, aynı zamanda Afrika pazarındaki etkisini de artırmayı hedefliyor. Dynaflow’un mevcut faaliyetleri, Assan Group çatısı altında sürdürülecek; mühendislik ekipleri korunacak ve AR-GE faaliyetleri güçlendirilerek büyütülecek.

Ayrıca, Dynaflow’un özelleştirilebilir tapa çözümleri, modern hava kuvvetlerinin operasyonel ihtiyaçlarına yanıt verebilen geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Yaklaşmalı, ani temas, zaman gecikmeli gibi teknolojilere sahip sistemler, gelişmiş mühimmatların etkinliğini artırıyor.

Savunma sanayisinde küresel hedef

Assan Group’un bu stratejik hamlesi, şirketin uluslararası savunma sanayi pazarında daha rekabetçi olma hedefinin bir parçası. Türkiye’nin savunma sanayisinde artan global etkisini yansıtan bu yatırım, Assan Group’un mühendislik, üretim ve ihracat kapasitesini daha da ileri taşımayı amaçlıyor.