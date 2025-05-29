ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Mayıs haftasında 240 bine yükselerek piyasa tahminlerini aştı. Bu artış, iş gücü piyasasında zayıflama sinyallerinin güçlendiğine işaret ediyor.

14 bin kişilik artış kaydedildi

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, işsizlik başvuruları bir önceki haftaya göre 14 bin kişi artarak 240 bine ulaştı. Ekonomistlerin beklentisi ise bu sayının 229 bin civarında olacağı yönündeydi.

Geçtiğimiz haftaya ait veri 227 binden 226 bine revize edilirken, 4 haftalık ortalama başvuru sayısı 250 kişi azalarak 230 bin 750’ye geriledi.

Devam eden başvurularda iki yılın zirvesi

17 Mayıs ile biten haftada devam eden işsizlik maaşı başvuruları 26 bin artışla 1 milyon 919 bine yükseldi. Bu rakam, Kasım 2021’den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Ekonomistler, işsizlik başvurularındaki yükselişin, sıkı istihdam piyasasında gevşeme sinyali olabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Federal Rezerv’in faiz politikasına ilişkin beklentilerde bu tür veriler önemli rol oynuyor.

Öte yandan iş gücü piyasası hâlâ genel anlamda dirençli görülse de bazı sektörlerde işten çıkarmaların arttığı yönünde işaretler geliyor.