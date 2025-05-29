Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Beykoz ilçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmayla, dört yeni millet bahçesinin daha İstanbulluların hizmetine sunulduğunu açıkladı. Açılışlar, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümüne denk getirilerek sembolik bir günde gerçekleştirildi.

“İstanbul’a değer katacak projeler”

Erdoğan, Beykoz’daki törende yaptığı konuşmada, “Her biri titizlikle hazırlanan Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Cebeci millet bahçelerimizi bugün resmen hizmete açıyoruz” dedi. Projelerin İstanbul’un yeşil dokusunu güçlendireceğini belirten Erdoğan, “Bu çalışmalar, sadece peyzaj değil; aynı zamanda sosyal yaşam alanı kazandırmak anlamına da geliyor” ifadesini kullandı.

Fethi selamladı, gençleri unutmadı

Cumhurbaşkanı, İstanbul’un fethini hatırlatarak, gençlerin bu ruhu yaşatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Fethin yıldönümünde İstanbul’a nefes olacak yeni alanlar kazandırıyoruz” diyen Erdoğan, gençlere hitaben, “Sizlerle her buluşmamız bize enerji veriyor” dedi.

Canlı bağlantıyla üç bahçe daha açıldı

Beykoz’daki törenin yanı sıra, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi ilçelerindeki millet bahçeleri için canlı bağlantı yöntemiyle eş zamanlı açılışlar yapıldı. Erdoğan, İstanbul genelindeki bu yatırımların çevre dostu şehircilik anlayışının bir parçası olduğunu vurguladı.

Projede emeği geçenlere teşekkür

Erdoğan, projelerin hayata geçmesinde emeği olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, yüklenici firmalar ve tüm işçilere teşekkür etti. “Millet bahçeleri, şehirlerimize nefes aldıran simge alanlara dönüştü” dedi.