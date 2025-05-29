Erzurum’un kırsal bölgesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan yaralı puhu kuşu, tedavi edilerek doğal yaşamına geri dönecek.

Veteriner hekim ilk müdahaleyi yaptı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Müdürlüğü’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye giden ekipler, yerde hareketsiz bulunan ve yaralı olduğu tespit edilen puhu kuşunu koruma altına aldı. Kuşun ilk müdahalesi DKMP bünyesindeki veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapıldı.

Tedavi Kars’ta devam edecek

İlk kontrollerin ardından puhu, daha kapsamlı tedavi için Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi. Yetkililer, kuşun sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli tüm veteriner müdahalelerin yapılacağını belirtti.

Doğal ortamına bırakılacak

Tedavi süreci tamamlandıktan sonra kuş, tekrar doğaya bırakılacak. Yetkililer, bu tür olaylarda vatandaşların duyarlılığının büyük önem taşıdığını vurgularken, yaban hayvanlarının korunması ve rehabilitasyonu için DKMP ekiplerinin 7/24 görevde olduğunu hatırlattı.