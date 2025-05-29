Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünü sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla kutladı. Yılmaz, fethin sadece bir askeri zafer değil, büyük bir vizyon ve medeniyet inşasının simgesi olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin vizyonunu yeniden inşa ediyoruz"

Paylaşımında, İstanbul’un fethini “milletin tarih yazma kudretinin en büyük örneklerinden biri” olarak tanımlayan Yılmaz, bu kutlu mirasın bugün Türkiye’nin gelişim sürecine ilham verdiğini belirtti.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’yi her alanda daha güçlü, itibarlı ve müreffeh kılma vizyonu bu ruhun günümüzdeki yansımasıdır,” ifadelerine yer verdi. Erdoğan: İstanbul’un fethi milletimizin şanlı zaferidir İçeriği Görüntüle

Osman Gazi Platformu’na vurgu yaptı

Cevdet Yılmaz, mesajında enerji alanında yaşanan gelişmelere de değindi. Bugün İstanbul Boğazı’ndan geçecek olan Osman Gazi Yüzer Doğalgaz Arama Platformu’nun da bu vizyonun somut örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Fatih Sultan Mehmet ve şehitler anıldı

Yılmaz, mesajının sonunda İstanbul’un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Han ve tüm şehitleri rahmetle andı:

“Bu büyük zaferin mimarı Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.”