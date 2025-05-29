Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplandı. Oturumun başında üç milletvekili gündem dışı söz alarak kamuoyunu yakından ilgilendiren konulara değindi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünü hatırlattı. 29 Mayıs 1453'ün, Anadolu’nun Türk yurdu olduğunun tarihsel tescili olduğunu vurgulayan Erdem, “Ayasofya bu büyük zaferin simgelerinden biridir” dedi.

Sarıgül’den infaz indirimi çağrısı: “Binlerce kişi Meclis’ten haber bekliyor”

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise Türkiye genelinde gerçekleştirdiği cezaevi ziyaretlerine değinerek af beklentisini yeniden gündeme taşıdı. “Devletimiz adil ve vicdanlı olmalı. TBMM’den çıkacak bir düzenleme milyonlarca insanın hayatına dokunur” diyen Sarıgül, kader mahkumları için toplumsal beklentinin yüksek olduğunu söyledi.

Avrupa’da birinci: Türkiye’de kira artışı yüzde 89’u geçti

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu da ekonomik krizle birlikte fahiş kira artışlarına dikkat çekti. Avrupa İstatistik Ofisi’nin 2025 verilerine atıfta bulunan Türkoğlu, Türkiye’nin yüzde 89,2 oranıyla Avrupa’nın zirvesinde olduğunu ifade etti.

Türkoğlu, “Barınmak artık bir temel ihtiyaç değil, lüks haline geldi. Asgari ücretli vatandaşlar ev bulamıyor” diyerek hükümeti çözüm üretmeye davet etti. Konuşmasında kira krizinin yanı sıra çalışan kesimin satın alma gücündeki erimeye de vurgu yaptı.