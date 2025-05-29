Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafından gece saatlerinde gerçekleştirilen geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısında 48 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Saldırının hedefinde başkent Moskova dahil olmak üzere çeşitli bölgeler yer aldı.

Moskova’ya isabet eden parça apartmana düştü

Bakanlık açıklamasına göre, 30 İHA Belgorod, 4’ü Oryol, 4’ü Ryazan, 3’ü Moskova, 2’si Bryansk, 1’i Tambov bölgelerinde ve 4 İHA da ilhak edilen Kırım üzerinde etkisiz hale getirildi. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), saldırılar sonrası bazı havalimanlarında uçuşlara geçici kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bir İHA’nın parçalarının başkentin Vernadskiy Caddesi'ndeki bir apartmana düştüğünü ve olayda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Hava saldırıları yoğunlaşıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, sadece bir gün önce de Ukrayna’ya ait toplam 296 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgelerde düşürüldüğünü açıklamıştı. Son saldırılar, Ukrayna’nın Rus topraklarına yönelik hava unsurlarıyla düzenlediği operasyonların ivme kazandığını gösteriyor.

Analistler, son gelişmeleri Ukrayna’nın psikolojik ve stratejik üstünlük sağlama girişimi olarak değerlendirirken, Rusya'nın hava savunma sistemlerinin baskı altında kalmaya başladığına dikkat çekiyor.