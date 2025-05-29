Dyson ve Kantar Araştırma Merkezi iş birliğiyle yapılan yeni araştırma, Türkiye’deki 15-55 yaş arası kadınların saç bakım ve şekillendirme alışkanlıklarına ışık tuttu. Katılımcıların tercihleri, sorunları ve günlük rutinleri araştırma sonuçlarında detaylı biçimde paylaşıldı.

Düz saç popülerliğini sürdürüyor

Araştırmaya katılan kadınların %60’ı saç tipini dalgalı olarak tanımlarken, düz saç modeli hem dalgalı hem de kıvırcık saç tipine sahip kadınlar arasında en çok tercih edilen stil oldu. Kıvırcık saçlı kadınların bile %90’ı düz görünümü seçtiğini belirtti.

Uzun saç modelleri %67 ile ilk sırada yer alırken, orta uzunlukta saçlar %28 oranında tercih edildi. Kadınlar saç modelini seçerken genellikle yüz tipine uygunluk, şekillendirme kolaylığı ve daha bakımlı görünme gibi kriterlere dikkat ediyor.

Kadınların en büyük saç sorunu: Dökülme

Katılımcıların yarısı saç dökülmesinden şikayetçi. Bu sorunu saçın kabarması ve yıpranması takip ediyor. Genç yaş grupları, bu tür problemleri ileri yaşlara göre daha sık yaşadığını ifade etti. En az karşılaşılan sorun ise kepek olarak öne çıktı.

"Parlaklık" ve "canlılık", kadınların güzel saç tanımında en çok öne çıkan iki unsur olurken, 15-24 yaş grubunda "yumuşaklık" da önemli bir faktör olarak dikkat çekti.

Şekillendirme günlük rutine dönüşmüş durumda

Kadınların %90’ından fazlası haftada en az bir kez saçlarını şekillendiriyor. Her 10 kadından 4’ü ise bu işlemi her gün gerçekleştiriyor. Ortalama şekillendirme süresi ise günlük yaklaşık 30 dakika olarak ölçüldü. %25’lik kesim bu süreyi daha da aşarak bakımına daha fazla zaman ayırıyor.

Motivasyon olarak ise kadınlar daha bakımlı görünmek, kendilerini iyi hissetmek ve kişisel tarzlarını yansıtmak gibi nedenleri öne çıkarıyor. Katılımcıların %66’sı trendlerden etkilendiğini belirtirken, bu oran genç yaş grubunda daha yüksek.

Kuaför ziyaretleri daha çok özel durumlara bağlı olarak gerçekleşiyor. Kadınların sadece %12’si düzenli olarak kuaföre gidiyor.

En çok kullanılan cihaz: Saç kurutma makinesi

Kadınların %73’ü saç kurutma makinesini vazgeçilmez bir araç olarak tanımlıyor. %58 ise saç düzleştiricileri en çok kullandığı ikinci cihaz olarak gösteriyor. Cihaz seçiminde ise saçın zarar görmemesi, kolay kullanım ve kalıcılık gibi özellikler dikkate alınıyor.

Destekleyici ürün kullanımı da oldukça yaygın. Saç kremi, serum, yağ, sprey ve köpük gibi ürünler sıklıkla tercih ediliyor. Genç kadınlar bu ürünleri daha yoğun kullanıyor.

Dyson’ın sunduğu çözümler dikkat çekiyor

Dyson, saç bakım teknolojileri alanında sunduğu ürünlerle öne çıkıyor. Saç derisini korumayı amaçlayan Supersonic Nural kurutma makinesi, farklı başlık seçenekleri ve Bluetooth bağlantısıyla geliştirilen Airwrap i.d. şekillendirici ve ıslak saçı doğrudan düzleştiren Airstrait düzleştirici, ısıyı kontrol eden teknolojilerle saç sağlığını korumayı hedefliyor.

Bu ürünlerin ortak amacı, saçlara zarar vermeden şekillendirme imkânı sunmak ve doğal parlaklığı korumak.