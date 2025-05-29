Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajla, tarihi zaferin önemine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve fetih ordusunu minnetle andı.

“Çağ açan bir zaferin yıldönümündeyiz”

Erdoğan mesajında, İstanbul’un fethinin tarihsel etkisine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Tarihimizin en muhteşem destanlarından biri olan İstanbul'un Fethi'nin 572'nci sene-i devriyesi mübarek olsun. Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum.” AK Parti’nin anayasa komisyonu hazırlık için toplanıyor İçeriği Görüntüle

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Cumhurbaşkanı, paylaşımına Hz. Muhammed’in “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur” hadisini içeren ve fethin tasvir edildiği bir görseli de ekledi.

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve binlerce kullanıcı tarafından etkileşim aldı.

Fetih kutlamaları kapsamında İstanbul genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı da tarihi günün anlam ve önemini bir kez daha gündeme taşıdı.