Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze-meyve hallerine yönelik hazırlanan yeni yasa tasarısıyla önemli değişikliklerin yolda olduğunu açıkladı. Tasarının, fiyatların düşmesi ve sektörün disipline edilmesini hedeflediği belirtildi.

İstanbul’da düzenlenen "Değişen Dünya Düzeninde Fırsatlar" zirvesinde konuşan Bolat, geçen yıl yapılan düzenlemelerin ardından bu kez daha kapsamlı bir yasa hazırladıklarını ifade etti. Yeni tasarı, ilgili bakanlıklar ve sektör temsilcilerinin görüşüne sunulmuş durumda. Görüş süreci tamamlandıktan sonra tasarının Meclis'e taşınması bekleniyor.

Kira desteği ve denetim vurgusu öne çıkıyor

Yeni düzenleme kapsamında toptancı hallerinin kurulması ve taşınmasında Ticaret Bakanlığı’nın da devreye girmesi planlanıyor. Ayrıca üretici örgütlerinin hal içindeki kira ödemeleri, özel işletmelerin kira bedelinin yüzde 25’i ile sınırlandırılacak. Bu adımın, özellikle kooperatiflerin maliyetlerini azaltarak fiyatlara olumlu yansıması hedefleniyor.

Bakan Bolat, “Tarladan hale gelirken aracı sayısını azaltacak düzenlemelerimiz de var. Gerçek halciler bu işin içinde olacak. Bu hem fiyatlara hem üreticiye hem tüketiciye olumlu yansıyacak” dedi.

İthalat ve ihracatta dikkat çeken gelişmeler

Bolat, konuşmasında Türkiye’nin dış ticaretine dair son gelişmeleri de paylaştı. ABD ile olan ticaretin dengeli gittiğini, savunma sanayi kısıtlamalarının da gevşemeye başladığını belirtti. İhracatın yılın ilk dört ayında genel olarak artış gösterdiğini kaydeden Bolat, “Ocak, mart ve nisan aylarında ihracat yükseldi. Şubat ayındaki küçük düşüş ise 1 iş günü eksikliğinden kaynaklandı” ifadelerini kullandı.

Hizmet ihracatında 2024 hedefi olan 121 milyar dolara ulaşacaklarını söyleyen Bakan, dış yatırımlarda da artış eğilimi olduğuna dikkat çekti. Ancak yatırım niyetlerinin ciddiyetle analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

Denetimler hız kesmiyor

Fahiş fiyat ve fırsatçılıkla mücadelede kararlılık mesajı veren Bolat, yılın ilk dört ayında 200 bin firmanın denetlendiğini, toplamda 1 milyar 25 milyon TL’lik idari para cezası uygulandığını belirtti. “Artık denetimler yapılıyor, cezalar da tahsil ediliyor. Bu durum piyasada istikrarı sağladı” dedi.

Özellikle otomotiv, emlak ve kuyumculuk sektörlerinde önemli düzenlemeler yapıldığını ve bu alanlarda fiyat istikrarının sağlandığını ifade etti.

İsrail ticareti tamamen durdu

Bolat, Türkiye’nin İsrail’e ticaret yaptığı yönündeki iddiaları da sert bir dille reddetti. 2 Mayıs 2024 itibarıyla İsrail ile tüm dış ticaretin durdurulduğunu belirten Bolat, “Bu konuda sistem kapalı. Hiçbir gümrük işlemi yapılmıyor. Kimse bu konuda farklı bir algı yaratmaya çalışmasın” dedi.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Ticaret Bakanlığı’nın sadece üretici ve tüketiciyi değil, aynı zamanda küresel gelişmeleri de gözeterek politikalar geliştirdiği gözlemleniyor.