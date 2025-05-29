Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Mayıs haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini açıkladı. Bankanın toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 7 milyar 453 milyon dolar artarak 153 milyar 110 milyon dolara çıktı.

Hem döviz hem altın rezervleri yükseldi

Verilere göre, 16 Mayıs haftasında 65 milyar 401 milyon dolar olan brüt döviz rezervi, 23 Mayıs itibarıyla 69 milyar 90 milyon dolara yükseldi. Böylece döviz rezervlerinde 3 milyar 689 milyon dolarlık artış yaşandı.

Altın rezervleri de aynı dönemde güçlü bir yükseliş kaydetti. 80 milyar 256 milyon dolar olan rezervler, 3 milyar 763 milyon dolarlık artışla 84 milyar 19 milyon dolara çıktı.

2024 başından bu yana en yüksek seviye

Bu son artışla birlikte TCMB’nin toplam rezervleri 2024 yılı başından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Ocak ayında 137,1 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, son dört haftada toplamda yaklaşık 15 milyar dolarlık artış göstermiş oldu.

Son 5 haftalık değişim (milyar dolar)

Tarih Toplam Rezerv Haftalık Değişim 25.04.2025 141,05 -5,5 02.05.2025 138,53 -2,5 09.05.2025 144,34 +5,8 16.05.2025 145,65 +1,3 23.05.2025 153,11 +7,45

Rezerv artışındaki bu ivme, özellikle döviz girişleri ve altın alımlarındaki yükselişe bağlanıyor. Ekonomistler, rezerv birikiminin sürdürülebilirliği açısından bu eğilimi yakından izliyor.