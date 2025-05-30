Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde sahte içki üretimi yaptığı belirlenen iki adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 200 litre sahte içki, 15 litre etil alkol ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında iki kişi gözaltına alındı.

Evlere eş zamanlı baskın

Jandarma ekipleri, gelen ihbar üzerine başlattığı çalışmalar doğrultusunda, şüphelilerin sahte içki üretimi yaptığını tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Aramalarda yüksek miktarda sahte içki ve üretimde kullanılan malzemeler ile birlikte ruhsatsız bir av tüfeği bulundu.

Soruşturma devam ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. Olayla ilgili ayrıntılı soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, sahte içkinin halk sağlığı açısından büyük bir risk oluşturduğunu hatırlatarak, vatandaşları merdiven altı ürünlerden uzak durmaları konusunda uyardı.