Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nin verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, yarın kent genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.

En riskli saat dilimi: 12.00 – 23.00

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, yağışların en etkili olacağı zaman dilimi 12.00 ile 23.00 saatleri arası olarak tahmin ediliyor. Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Vatandaşlara uyarı: Dikkatli olun

Yetkililer, olası ani sel ve taşkın riski bulunan bölgelerde yaşayanlara uyarılarda bulunurken, trafiğe çıkacak sürücülerin de dikkatli seyretmeleri gerektiği belirtildi. Özellikle alçak kotta bulunan yerleşimlerde su baskınlarına karşı önlem alınması tavsiye edildi.

Meteoroloji uzmanları, sağanakla birlikte yer yer dolu ve kısa süreli fırtına da görülebileceğini ifade etti. Gelişmeleri takip etmek için vatandaşların meteoroloji ve resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alması gerektiği bildirildi.