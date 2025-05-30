Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot piyasada elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

İşlem hacmi ise yüzde 35,4 düşüşle 1 milyar 90 milyon 804 bin 4 liraya geriledi.

En pahalı saat: Akşam 20.00 ve 21.00

Gün öncesi piyasada megavatsaat başına elektrik fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00’de 3 bin 400 lira olarak tespit edildi. En düşük fiyat ise saat 15.00’te 499 lira 99 kuruş seviyesinde oluştu.

Ortalama fiyatlar ise şöyle:

Aritmetik ortalama: 1927 lira 71 kuruş

Ağırlıklı ortalama: 1927 lira 83 kuruş

Bugünün fiyat aralığı

Bugün spot piyasada megavatsaat bazında elektrik fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1399 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Talepte dalgalanma sinyalleri

Enerji uzmanlarına göre işlem hacminde yaşanan sert düşüş, talep tarafında mevsimsel etkilerin ve büyük tüketicilerin enerji planlamalarının etkili olabileceğine işaret ediyor. Aynı zamanda piyasalardaki dalgalı seyir, enerji maliyetleri ve arz dengesi açısından dikkatle izlenmeye devam ediyor.