Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyreğe ılımlı bir büyüme eğilimiyle girdiğini, küresel risk algısındaki toparlanma ve uygulanan doğru politikalar sayesinde finansal göstergelerde iyileşme yaşandığını açıkladı.

Şimşek, yaptığı yazılı değerlendirmede, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin yıllık bazda yüzde 2, çeyreklik bazda ise yüzde 1 büyüdüğünü belirtti. Bu dönemde yıllıklandırılmış milli gelirin 1,4 trilyon dolara ulaştığını ifade etti.

"Dezenflasyon devam ediyor, yatırım dengeli ilerliyor"

Ekonomi programının temel hedeflerinden biri olan dezenflasyon sürecinin ilk çeyrekte devam ettiğini vurgulayan Şimşek, tüketim ve yatırımın daha dengeli bir görünüm sergilediğine dikkat çekti.

Cari açığın milli gelire oranı yüzde 0,9 olarak gerçekleşti. Bu seviyeyi sürdürülebilir kılmak amacıyla yapısal reformların hızlandırılacağını belirten Şimşek, sanayi ve üretim tarafında YTAK, HIT-30 ve yeni yatırım teşvik sistemi gibi araçlarla katma değerli üretimin önünün açıldığını ifade etti.

Küresel riskler sürüyor, ama iyileşme de var

Şimşek, küresel ticaretteki korumacılık eğilimleri ve talepteki daralma gibi zorluklara rağmen, Türkiye’nin güçlü ekonomi programı ve zamanında alınan kararlarla olumlu yönde ayrıştığını belirtti.

“Öncü göstergeler, ılımlı büyümenin devam ettiğine işaret ediyor. Finansal göstergelerdeki iyileşme, programın etkisini ortaya koyuyor,” diyen Şimşek, dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek olası risklere karşı bütüncül politikalarla hareket ettiklerini söyledi.

“Hedefimiz alım gücünü ve refahı artırmak”

Bakan Şimşek, ekonomi programının ana hedefinin fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak, sürdürülebilir yüksek büyümeyi desteklemek ve en önemlisi vatandaşın alım gücünü artırmak olduğunu vurguladı.

Uygulanan politikaların bu hedeflere odaklı olduğunu belirten Şimşek, programın kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.