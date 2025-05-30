Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni sistem; üretim kapasitesini artıracak, yerli ve yüksek katma değerli yatırımları destekleyecek kapsamlı bir modeli beraberinde getiriyor.

Amaç; Türkiye’nin kalkınma planları doğrultusunda üretim ve istihdamı güçlendirmek, dışa bağımlılığı azaltmak, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmak ve uluslararası doğrudan yatırımları artırmak.

Vergi indirimi ve nakdi destekler öne çıkıyor

Yeni teşvik sisteminde yatırımcılara sunulan avantajlar dikkat çekici:

Stratejik yatırımlar için yatırım tutarının %15’i oranında ve 180 milyon TL’ye kadar nakdi destek , Bakan Fidan: İstanbul müzakereleri yeniden canlanmalı İçeriği Görüntüle

Kurumlar vergisinde %40’a kadar indirim ,

8 yıl boyunca SGK işveren primi desteği ,

Organize sanayi bölgelerinde uygun koşullarda yer tahsisi ,

Teknoloji ve yerel kalkınma yatırımları için %20 oranında ve 240 milyon TL’ye kadar destek,

Kurumlar vergisi indirimi %50’ye kadar çıkabilecek.

Kacır: Yeni sistem daha odaklı, daha seçici

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni sistemin yatırımcıya ciddi mali avantajlar sağlayacağını belirtti.

Kacır, “Yatırım kredilerine 11,5 ila 18,4 puan faiz/kar payı desteği verilecek. Yatırımın %20’sine kadar, 240 milyon liraya ulaşan teşvikler sunacağız,” diyerek sistemin hem finansman yükünü azaltacağını hem de yatırım ortamını canlandıracağını ifade etti.

Deprem bölgeleri için ek destekler geliyor

Kacır, 6. Bölge illerinin yanı sıra depremden yoğun etkilenen 65 ilçe ve cazibe merkezi kapsamındaki şehirlerde istihdam desteklerinin artırılacağını açıkladı.

Bu bölgelerde:

SGK işveren primleri 14 yıl ,

SGK çalışan payları 10 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak.

Ayrıca, kalkınmada geri kalmış 289 ilçeye "bir üst bölge teşviki" verilerek yatırımların Anadolu’ya yayılması teşvik edilecek.

Verimsiz yatırımlara teşvik yok

Yeni sistemde, kapasite fazlası olan sektörler teşvik kapsamı dışına çıkarıldı. Artık yalnızca öncelikli sektörler ve ürün grupları desteklenecek.

Bakan Kacır, "Genel Teşvik Sistemi’ni kaldırdık. Tanımlanmamış yatırımlar artık gümrük muafiyeti gibi avantajlardan yararlanamayacak," dedi.

Yerli makine üretiminin desteklenmesi adına sadece sistem dahilindeki yatırımlara makine desteği sunulacak.

Sanayi Anadolu’ya yayılacak

Bölge’de yer alan tesislerin 4., 5. ve 6. bölgelere taşınması halinde taşınılan bölgeye uygun istihdam teşvikleri uygulanacak.

Bu hamleyle, Marmara’daki sanayi yükünün azaltılması ve üretimin Anadolu’ya yayılması hedefleniyor.

Ayrıca, OSB ve endüstri bölgelerinde yapılacak yatırımlar için bir üst bölge teşviki uygulanarak planlı sanayileşme desteklenecek.

Teşvik süresi 2030’a kadar geçerli

Yeni yatırım teşvik sistemi, 31 Aralık 2030 tarihine kadar geçerli olacak.

Bu süreçte, “Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi” kapsamında tanımlanan teknoloji, dış ticaret dengesi, dijital ve yeşil dönüşüm gibi alanlara öncelik verilecek.