Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 717 lira 86 kuruş olarak kaydedildi. Bu seviye, bir önceki güne göre belirgin bir yükselişi işaret ediyor.

Spot piyasada işlem hacmi de dikkat çekici biçimde arttı. Önceki gün 6,6 milyon lira seviyesinde olan hacim, dün 18 milyon 905 bin 431 liraya ulaştı. Böylece işlem hacmi neredeyse üç katına çıktı.

Ticaret hacmi 1,4 milyon metreküpe yaklaştı

Dün spot piyasada toplam 1 milyon 396 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleşti. EPİAŞ verilerine göre, piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı fiyatları ise şu şekilde oldu:

Alış fiyatı: 14.403,75 TL

Satış fiyatı: 13.031,97 TL

Bu fiyatlamalar, piyasa oyuncuları arasında dengenin korunmasına yönelik önemli bir referans niteliği taşıyor.

Türkiye’ye gaz girişi 102 milyon metreküpü aştı

Dün itibarıyla Türkiye’ye toplam 102 milyon 673 bin 788 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen miktar ise 103 milyon 116 bin 606 metreküp olarak kayıtlara geçti. Arzın talebi aştığı bu tablo, dengeli ve güvenli bir doğal gaz tedarik sürecinin sürdüğüne işaret ediyor.