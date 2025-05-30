Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ukrayna'nın başkenti Kiev’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantı düzenlendi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel güvenlik ve Ukrayna-Rusya savaşı da masadaydı.

“Bu yıl barışa ulaşmak için kritik olabilir”

Bakan Fidan, savaşın uzamasına seyirci kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, “Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız” dedi.

İstanbul'da 2022 yılında başlatılan barış müzakerelerinin somut sonuçlar verdiğini hatırlatan Fidan, “İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz. Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

Türkiye, arabuluculuk rolünü sürdürüyor

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında hem insani koridorların açılması hem de diplomatik müzakere ortamının oluşması adına aktif bir rol üstlenmişti.

Ankara, daha önce esir takası, tahıl koridoru ve müzakere süreçlerinde kritik arabuluculuk girişimlerine öncülük etmişti.

Fidan’ın Kiev temasları, Türkiye'nin barış diplomasisine verdiği önemin ve arabuluculuk teklifinin devam ettiğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.