İzmir’de 2022 yılında hayatını kaybeden Duygu Bölükbaş’ın ölümüyle ilgili davada, erkek arkadaşı Emre T. hakkında verilen beraat kararı, savcılık tarafından istinaf mahkemesine taşındı.

Ağırlaştırılmış müebbet istenmişti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, davaya ilişkin yaptığı açıklamada, savcılık mütalaasında sanık Emre T. için "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildiğini, ancak İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinin delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdiğini duyurdu.

Karara karşı, Cumhuriyet savcılığı istinaf başvurusu yaptı.

Olayın geçmişi

3 Kasım 2022'de İzmir'de, Duygu Bölükbaş’ın cansız bedeni, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Emre T. ile kaldığı evin banyosunda, havlupana çarşafla asılı halde bulunmuştu.

Emre T. ve halası S.T., genç kadının intihar ettiğini öne sürerken, adli süreçte olay şüpheli bulunmuş, Bölükbaş’ın tırnaklarında ve tişörtünde Emre T’ye ait DNA izlerine rastlanması üzerine Emre T. 22 Mart 2024’te tutuklanmıştı.

Delillere rağmen beraat

Hazırlanan iddianamede, Emre T. için ağırlaştırılmış müebbet, hala S.T. için ise "yalan tanıklık" suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ancak karar duruşmasında her iki sanık için delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Savcılığın istinaf başvurusu sonucu, dosya bölge adliye mahkemesi tarafından yeniden değerlendirilecek.