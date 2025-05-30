İzmir’in Foça ilçesinde, kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtarak 65 yaşındaki bir kadını 5 milyon 450 bin lira dolandıran iki şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. İstanbul’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Evini satıp tüm parasını dolandırıcılara verdi

Olay, 14 Nisan’da Yenifoça Jandarma Karakol Komutanlığına yapılan bir şikâyetle ortaya çıktı. Ş.I. isimli kadın, telefonda görüştüğü kişilerin kendilerini İzmir il emniyet müdürü olarak tanıttığını ve isminin terör örgütüyle bağlantılı göründüğünü söyleyerek para talep ettiklerini belirtti.

Panikleyen yaşlı kadın, evini satarak elde ettiği toplam 5 milyon 450 bin lirayı dolandırıcılara teslim ettiğini ifade etti.

İstanbul’a valizle para götürdüler

Foça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Zanlıların, 19 yaşındaki K.A. ve 22 yaşındaki A.Ü.K. olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmada şüphelilerin parayı valizle teslim aldığı ve ticari taksiyle İstanbul’a gittikleri saptandı. Güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, iki şüpheliyi İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hakim karşısına çıktılar

Gözaltına alınan şüpheliler, İzmir’e getirildikten sonra jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, iki zanlının da tutuklanmasına karar verdi.

Artan dolandırıcılık vakalarına dikkat

Uzmanlar, özellikle yaşlı vatandaşların bu tür telefon dolandırıcılığı yöntemlerine karşı daha savunmasız olduğuna dikkat çekerek, resmi kurumların telefonla para talep etmeyeceğini vurguluyor. Emniyet yetkilileri, benzer vakalara karşı vatandaşları temkinli olmaya ve şüpheli durumlarda 112’yi aramaya çağırıyor.