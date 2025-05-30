TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen kanun teklifinin yarın komisyon gündemine alınacağını açıkladı.

Teklif, infaz sisteminde değişiklikler, cezai yaptırımlarda güncellemeler ve insan haklarını önceleyen bir yaklaşımla adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Cezasızlık algısına karşı yeni infaz modeli

30 maddelik teklifin önemli bölümlerinden biri Denetimli Serbestlik Sistemine ilişkin. Teklif ile birlikte, hükümlülerin en az cezanın onda birini infaz kurumunda geçirmesi zorunlu hale getiriliyor. Böylece, cezanın caydırıcılığı ve adalet duygusu güçlendirilmiş olacak.

Ayrıca, ikinci kez suç işleyen hükümlülere koşullu salıverilme imkânı da sağlanıyor. İyi halli hükümlüler, cezalarının dörtte üçünü cezaevinde tamamlamaları hâlinde tahliye edilebilecek.

Yaşlı ve engellilere konutta infaz genişliyor

Yeni düzenlemelerle konutta infaz uygulamaları da genişletiliyor.

80 yaş ve üzeri kişilerin 6 yıla kadar olan hapis cezaları evde infaz edilebilecek.

75 yaş üzeri için bu sınır 5 yıl,

70 yaş üzeri için 4 yıl,

65 yaş üzeri için ise 3 yıl olacak.

Ayrıca doğum, hastalık ve engellilik durumlarında da konutta infaz süreleri artırılıyor. Teklif, çocuk hükümlüler için eğitici ve onarıcı adalet anlayışını temel alıyor; bu kapsamda çocuklara yönelik cezaevi düzenlemeleri yeniden ele alınıyor.

Şiddet ve tehdit suçlarına ağır yaptırımlar geliyor

Paketle birlikte kasten yaralama, tehdit ve neticesi ağırlaşmış yaralama gibi suçların cezaları artırılacak. “Kurusıkı” olarak bilinen silahlar da artık suç kapsamında değerlendirilecek. Bu silahların toplu alanlarda kullanılması hâlinde cezalar artırılacak.

Uyuşturucu ve alkollü araç kullanımı gibi suçlarda da cezai yaptırımlar sertleştirilecek. Ayrıca trafikte yol kesme, bağımsız bir suç olarak tanımlanacak.

Anayasa Mahkemesi kararlarına uyum sağlanıyor

Teklifte, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği maddelere ilişkin yeni düzenlemeler de yer alıyor.

İstinaf ve temyiz sınırları dava tarihine göre belirlenecek.

Noter disiplin cezaları daha açık ve net hale getirilecek.

İnternet içeriklerinin çıkarılması ve erişimin engellenmesine yönelik maddeler, ifade özgürlüğü ile kişilik hakları arasında denge gözetilerek yeniden düzenlenecek.

“Adaleti önceleyen bir vizyonla hazırlandı”

Komisyon Başkanı Yüksel, teklifin hukuk devleti ilkesine ve insan merkezli adalet anlayışına uygun olarak hazırlandığını vurguladı. “Adalet yalnızca cezalandırmak değil, aynı zamanda bireyin ıslahı ve topluma yeniden kazandırılmasıdır” diyen Yüksel, paketin toplumda adalet duygusunu güçlendireceğini söyledi.

Yüksel, teklifin 31 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacağını, ardından Genel Kurul’a sunulacağını belirtti.