İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği yoğun saldırılarda en az 13 Filistinlinin ölümüne yol açtı. Saldırılar sivil yerleşimlerin yanı sıra çadırlar, araçlar ve insani altyapı noktalarını da hedef aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, en kanlı saldırılardan biri, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle bölgesinde yaşandı. Burada "Nasr" ailesine ait bir evin bombalanması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.

Çadırlar, araçlar ve sivil binalar hedef alındı

İsrail güçleri, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin barınmak zorunda kaldığı 2 çadırı hedef aldı. Bu saldırıda da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Aynı kentteki Abasan el-Kebira bölgesinde sivil bir aracın bombalanması sonucu 2 kişi öldü, yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Refah kentinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Sivil yapılar havaya uçuruldu

İsrail ordusu, Gazze kentinin Tuffah Mahallesi ve Han Yunus’un kuzeyindeki Karara bölgesinde çok sayıda sivil binayı da havaya uçurdu. Yerel kaynaklara göre, saldırılar sonucu bölgelerde büyük yıkım meydana geldi.

Saldırılar 7 Ekim'den bu yana sürüyor

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yürüttüğü operasyonlarda sadece askeri hedefleri değil, hastane, okul, yardım merkezi ve aşevleri gibi insani altyapıyı da hedef alıyor. Uluslararası kamuoyundan gelen eleştirilere rağmen, sivil alanlara yönelik saldırılar hız kesmeden devam ediyor.