Karaman’ın Ermenek ilçesinde Toros Dağları’nın eteklerine kurulu Ermenek Baraj Gölü, doğal güzelliği ve çarpıcı turkuaz rengiyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Çam, sedir ve ardıç ağaçlarıyla çevrili göl, doğayla iç içe bir kaçış rotası arayanlar için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Nadire Kanyonu'nda tekneyle görsel şölen

Baraj gölü içinde uzanan Nadire Kanyonu, bölgenin öne çıkan doğal güzelliklerinden biri. Ambar Boğazı’ndan başlayıp Nadire Köprüsü’nde sona eren yaklaşık 9 kilometrelik bu rota, tekne gezileriyle keşfedilebiliyor.

İki tarafı sarp kayalıklarla çevrili kanyon boyunca ilerleyen ziyaretçiler, hem gölün turkuaz suyuna hem de kanyonun eşsiz yapısına tanıklık ediyor. Yüksekliği 250 metreyi bulan kayalar, doğayla baş başa bir atmosfer oluşturuyor.

Ziyaretçiler etkileyici manzaralara hayran kalıyor

Göl ve çevresini gezen Ümit Aslan, bölgedeki deneyimini şu sözlerle anlattı:

“Doğayla iç içe çok özel bir yerdeyiz. Gölün rengi insanı adeta büyülüyor. Kanyonla birleşince tablo gibi bir manzara ortaya çıkıyor. Tekneyle keyifli bir tur yaptık.”

Ziyaretçilerden Melike Baştuğ da doğanın sunduğu güzellikten etkilendiğini dile getirerek,

“Ermenek Barajı’nı ilk kez gördüm ve gerçekten hayran kaldım. Turkuaz rengi, doğallığı ve huzur veren atmosferiyle çok özel bir yer.” dedi. Yorgunluğunuzu Fark Edin ve Adını Koyun İçeriği Görüntüle

Doğa turizmi için yükselen bir destinasyon

Ermenek Baraj Gölü, görsel zenginliğinin yanı sıra bölge turizmi için de büyük bir potansiyele sahip. Doğa yürüyüşleri, tekne turları ve kamp olanakları ile her geçen yıl daha fazla gezginin radarına giren bölge, Karaman’ı doğa turizminde öne çıkarıyor.

Yetkililer, Ermenek’in sahip olduğu doğal güzelliklerin korunarak daha geniş kitlelere tanıtılması için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.