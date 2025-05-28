İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlattığı askeri operasyonların 600. gününde, Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv’de dikkat çeken bir protestoya imza attı. Başbakan Binyamin Netanyahu’ya çağrıda bulunan aileler, Ayalon Otoyolu’nu trafiğe kapatarak kapsamlı bir esir takası anlaşması talep etti.

"Tüm esirler serbest kalmalı" mesajı verildi

Haaretz gazetesinin haberine göre, protestocular hükümetten, gerekirse operasyonların durdurulması pahasına, Gazze’deki tüm İsrailli esirlerin geri dönmesini sağlayacak bir anlaşmaya imza atmasını istedi.

Aileler, yakınlarının "siyasi çıkarlar uğruna kaderine terk edildiğini" savunarak Netanyahu’nun mevcut politikalarının esirleri göz ardı ettiğini öne sürdü.

Tüm ülkede eylemler düzenlendi

Protestoyu organize eden platformdan yapılan açıklamada, Gazze’deki esirlerin durumuna dikkat çekmek amacıyla İsrail’in dört bir yanında eş zamanlı etkinlikler düzenlendiği ve kamuoyunun desteğinin giderek arttığı belirtildi.

Muhalefet partileri ve sivil toplum temsilcileri de hükümeti daha net ve sonuç odaklı adımlar atmaya çağırıyor.

Gazze’de insani kriz derinleşiyor

Gazze'deki ağır insani durum da protestoların arka planında öne çıkan unsurlardan biri. İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı askeri harekât, bugüne kadar en az 54 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca bölgeye 2 Mart’tan bu yana yardım malzemesi girişinin tamamen engellendiği bildiriliyor.

Uluslararası kuruluşlar, yaşananları bölge tarihinin en derin insani krizlerinden biri olarak değerlendiriyor.