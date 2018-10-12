Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Avrupalı teknik adamlar UEFA Uluslar Ligi'ni tartışıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Sefa Koçak

Avrupalı teknik adamlar UEFA Uluslar Ligi'ni tartışıyor

UEFA'nın bu sezon hayata geçirdiği UEFA Uluslar Ligi turnuvası Avrupalı teknik adamlar tarafından tartışılıyor. Klopp'un 'delilik' dediği UEFA Uluslar Ligi'nde Luce'den destek geldi.

Dünya Kupası'nın ardından başlayan UEFA Uluslar Ligi Turnuvası devam ediyor. Avrupalı teknik adamları ikiye bölen turnuva kimi antrenörler için gereksiz bulunurken, bazı antrenörler içinse fırsat olarak değerlendiriliyor. 

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Bosna Hersek arasında oynanan mücadelenin ardından basın açıklaması yapan Mircea Lucescu, UEFA Uluslar Kupası için 'delilik' diyen Liverpool Teknik Direktörü Jurgel Klopp'a tepki gösterdi. Klopp'u açıklamaları için bencilce diyen Luce, "Klopp milli takım çalıştırmaya başladığı zaman fikrini değiştirecektir. Milli takımlar önemli maçlar oynamaya devam etmeli. Kulüp için değil, ülke için oynuyoruz. Söylemi egoistçe." dedi.

OYUNCULARINI KUTLADI

"İyi oynadık, güzel bir antrenman maçı oldu. Oyunun da hakimiydik, pozisyonlar da bulduk, gol atmak lazımdı. Bu tür maçlara ihtiyacı var bu gençlerin ki seviyelerini yükseltelim. Hazırlık maçı olarak iyiydi, ne yazık ki gol atamadık. Rize'deki seyircileri, milli takıma vermiş oldukları destekten ve ambiyanstan dolayı teşekkür ediyorum. Çok gol pozisyonu yakaladık, bunları değerlendiremedik. Yazık oldu. Sonuç farklı olabilirdi. İkinci yarı 12 tane değişiklik oldu, hakem 2 dakika uzattı. 4 dakika daha uzatmalıydı. Rize'deki ambians çok iyiydi. Bizi burada çok iyi ağırladılar. Trabzon'daki ambians daha farklıydı.

"RUSYA'DA CENGİZ VE HAKAN'DAN GOL BEKLİYORUM"

Trabzon'daki maçta golü sahaya atılan konfetilerden yedik. Trabzon'daki ve Rize'deki taraftarlara bizlere verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Rusya'ya gücümüzü bilerek gidiyoruz. Ben Rusya'da Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'ndan artık gol atmalarını bekliyorum. Sadece bu iki oyuncudan değil, Oğuzhan dahil diğer oyuncularımdan da gol bekliyorum. Biz Soçi'ye kazanmak için gidiyoruz. Ben ekibimden mutluyum. Her maç daha iyi ve güvenli oynuyoruz. Biz Avrupa'nın en genç ekiplerinden birisiyiz."

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Nefes Nefese bitiyor mu? Nefes Nefese final bölümü ne zaman?
Fatih Portakal'dan gündem yaratacak rahip Brunson iddiası
Avrupalı teknik adamlar UEFA Uluslar Ligi'ni tartışıyor
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimde ittifak açıklaması
Galatasaray'ın yıldız ismi İspanyol ekiplerinin radarında
Cengiz Ünder dünya devinin listesine girdi
Erdoğan: Komandolarımız teröristlere dünyayı dar ediyor
Devlet hastanesinde doktor anne ve oğluna saldırdı
Kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Din Kültürü öğretmeni serbest bırakıldı
-
Çok Okunanlar
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Antalya'da yıldız yağmuru var
Antalya'da yıldız yağmuru var
Düğün hazırlığı yapan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
Düğün hazırlığı yapan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ticaret Bakanlığı Ankara'daki ekmek zammını durdurdu
Ticaret Bakanlığı Ankara'daki ekmek zammını durdurdu
Fransız aktör Vincent Cassel Antalya Film Festivalinde
Fransız aktör Vincent Cassel Antalya Film Festivalinde
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Nefes Nefese bitiyor mu? Nefes Nefese final bölümü ne zaman?
Nefes Nefese bitiyor mu? Nefes Nefese final bölümü ne zaman?
Fatih Portakal'dan gündem yaratacak rahip Brunson iddiası
Fatih Portakal'dan gündem yaratacak rahip Brunson iddiası
Avrupalı teknik adamlar UEFA Uluslar Ligi'ni tartışıyor
Avrupalı teknik adamlar UEFA Uluslar Ligi'ni tartışıyor
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimde ittifak açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimde ittifak açıklaması
Galatasaray'ın yıldız ismi İspanyol ekiplerinin radarında
Galatasaray'ın yıldız ismi İspanyol ekiplerinin radarında
Cengiz Ünder dünya devinin listesine girdi
Cengiz Ünder dünya devinin listesine girdi
Erdoğan: Komandolarımız teröristlere dünyayı dar ediyor
Erdoğan: Komandolarımız teröristlere dünyayı dar ediyor
Devlet hastanesinde doktor anne ve oğluna saldırdı
Devlet hastanesinde doktor anne ve oğluna saldırdı
Kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Din Kültürü öğretmeni serbest bırakıldı
Kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Din Kültürü öğretmeni serbest bırakıldı
Suriyeliler küçük kıza tecavüz etti iddiası Denizli'yi ayağa kaldırdı
Suriyeliler küçük kıza tecavüz etti iddiası Denizli'yi ayağa kaldırdı
İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısında 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısında 1 kişi hayatını kaybetti
Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık