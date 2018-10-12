Avrupalı teknik adamlar UEFA Uluslar Ligi'ni tartışıyor

Dünya Kupası'nın ardından başlayan UEFA Uluslar Ligi Turnuvası devam ediyor. Avrupalı teknik adamları ikiye bölen turnuva kimi antrenörler için gereksiz bulunurken, bazı antrenörler içinse fırsat olarak değerlendiriliyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Bosna Hersek arasında oynanan mücadelenin ardından basın açıklaması yapan Mircea Lucescu, UEFA Uluslar Kupası için 'delilik' diyen Liverpool Teknik Direktörü Jurgel Klopp'a tepki gösterdi. Klopp'u açıklamaları için bencilce diyen Luce, "Klopp milli takım çalıştırmaya başladığı zaman fikrini değiştirecektir. Milli takımlar önemli maçlar oynamaya devam etmeli. Kulüp için değil, ülke için oynuyoruz. Söylemi egoistçe." dedi.

OYUNCULARINI KUTLADI

"İyi oynadık, güzel bir antrenman maçı oldu. Oyunun da hakimiydik, pozisyonlar da bulduk, gol atmak lazımdı. Bu tür maçlara ihtiyacı var bu gençlerin ki seviyelerini yükseltelim. Hazırlık maçı olarak iyiydi, ne yazık ki gol atamadık. Rize'deki seyircileri, milli takıma vermiş oldukları destekten ve ambiyanstan dolayı teşekkür ediyorum. Çok gol pozisyonu yakaladık, bunları değerlendiremedik. Yazık oldu. Sonuç farklı olabilirdi. İkinci yarı 12 tane değişiklik oldu, hakem 2 dakika uzattı. 4 dakika daha uzatmalıydı. Rize'deki ambians çok iyiydi. Bizi burada çok iyi ağırladılar. Trabzon'daki ambians daha farklıydı.

"RUSYA'DA CENGİZ VE HAKAN'DAN GOL BEKLİYORUM"

Trabzon'daki maçta golü sahaya atılan konfetilerden yedik. Trabzon'daki ve Rize'deki taraftarlara bizlere verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Rusya'ya gücümüzü bilerek gidiyoruz. Ben Rusya'da Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'ndan artık gol atmalarını bekliyorum. Sadece bu iki oyuncudan değil, Oğuzhan dahil diğer oyuncularımdan da gol bekliyorum. Biz Soçi'ye kazanmak için gidiyoruz. Ben ekibimden mutluyum. Her maç daha iyi ve güvenli oynuyoruz. Biz Avrupa'nın en genç ekiplerinden birisiyiz."