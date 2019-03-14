Arnavutluk milli takımı aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart Cuma günü İşkodra'da karşılaşacağı Arnavutluk Milli Takımı'nın Türkiye ve Andorra maçlarının aday kadroları açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart Cuma günü İşkodra'da karşılaşacağı Arnavutluk Milli Takımı'nın Türkiye ve Andorra maçlarının aday kadroları belli oldu.
22 Mart'ta Loro Boriçi Stadyumu'nda TSİ 22.45'te Türkiye, 25 Mart'ta ise deplasmanda Andorra ile karşılaşacak Arnavutluk takımında oldukça dikkat çeken isimler yer alıyor.