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Amerika'da ilk kasasız süpermarket açıldı
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Teknoloji - - Editör: Merve Ece İNAN

Amerika'da ilk kasasız süpermarket açıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin alışveriş devi Amazon, Seattle kendinde dünyada devrim sayılacak önemli bir adım attı.

Dünyanın ilk kasasız süpermarketini açan Amazon Go, geçtiğimiz sene çalışanları tarafından test edilen marketini tam anlamıyla faaliyete geçirdi. Müşterilerin kendi kredi kartlarına mağaza terk ettikten sonra ödemelerin yansıdığı, tavana monte edilen kameralar ile müşterilerin takip edildiği ve hangi ürünlerin tercih edip aldıklarının gözlemlendiği bu özel süpermarkette çıkışta kasada bekleme sıkıntısı da yok.

Mağazaya girmeden önce kullanıcıların akıllı telefonlarındakilerin Amazon Go uygulamasını taratmak zorunda olduğunu hatırlatmakta fayda var. Müşteriler raflardan bir ürün aldığı zaman seçilen ürün faturalandırılıyor, eğer ürün geri konursa ürün faturadan siliniyor.

Mağaza çalışanlarına Aralık 2016'da açıldı ve bir an önce halka da açılması bekleniyordu.

Ancak aynı vücut yapısına sahip müşterileri tespit etmekte zorluk yaşaması ya da çocukların ürünleri raflarda yanlış yere koyması gibi durumlarda sıkıntılar yaşanabiliyordu.

 Amazon Go'nun başında bulunan Gianna Puerini ise mağazanın test aşamasında iyi bir performans gösterdiğini söylerken, bilgisayar görüsü ve makine öğrenimi gibi alanlarda varolmayan bir teknolojinin geliştiriğildiğini paylaşıyor.

Amazon, daha fazla Go mağazası açmayı planladığını henüz açıklamadı.

Ancak süpermarket kuyruklarını yok etmenin şirkete avantaj sağlayacağı tahmin edilebiliyor.

2015 yılında şirket yine ana merkezi olan Seattle'da ilk fiziki kitapçısını açmıştı. Daha sonra ABD'nin farklı yerlerinde 13 mağaza daha açtı.

Ekim ayında açıklanan üçüncü çeyrek rakamlarında Amazon ilk defa fiziki mağazalarından elde ettiği geliri 1 milyar 280 milyon dolar olarak açıkladı.

Analistler Amazon'un mağalazarını daha çok marka bilinirliği ve Prime üyelik sistemini tanıtmak için açtığı görüşünde.

Amazon'un finans bölümünün başında olan Brian Olsavsky ise Amazon mağazalarının önümüzdeki aylarda ve yıllarda genişleyeceği sinyalini veriyor.


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