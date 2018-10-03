Albayrak'tan yüzde 24,52'yi bulan enflasyon açıklaması

TÜİK'in eylül ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ilk açıklama geldi. Yıllık bazda yüzde 24,52 olarak hesaplanan enflason oranları için 'beklentilerin üzerinde bir rakam' diyen Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu oran gerek piyasa gerek MB çalışmaları açısından bakıldığında beklentilerin üzerinde bir rakamla karşılaştık. Bu rakamlar spekülatif fiyat artışlarının algı değil gerçek olduğunu ortaya koydu, demek ki çok daha yoğun mücadele edeceğiz" dedi.

"FİYATLAMALARLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Hükümetin enflasyonu düşürmeye çalıştığını dile getiren Albayrak, fiyatlamaların spekülatif biçimde yapıldığını kaydederek “Haftaya enflasyonla mücadele çerçevesini açıklayacağız. Fiyatlamalarla mücadele edeceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı, yurttaşları fahiş fiyat artışlarına karşı yurttaşları ihbarda bulunmaya çağırırken, “En kötüyü geride bıraktık, ekim ayından itibaren her şey daha normal hale gelecek. 2019'daki hedefleri gerçekçi görüyoruz” diye konuştu.