AKYAPI lüks konutta kriz tanımıyor

Gayrimenkul sektöründe önemli bir yere sahip olan AKYAPI 23 yılı geride bırakırken 850 milyon TL'lik Limonlu Bahçe Konakları yatırımıyla ekonomiye nefes aldıracak.

850 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Türk lirasının hızla erimesine karşın lüks konut sektörü hız kesmiyor. İstanbulun çeşitli lokasyonlarında birbirinden güzel ve değerlli konutlar üreten AKYAPI bu kez Ümraniyede önemli bir yatırıma imza atıyor. Bu güne kadar toplam 3 milyon metrekare gayrimenkul inşaaatı yapan AKYAPI grubu "Ümranniyenin en nefes alan Projesi olarak takdim ettiği Limonlu Bahçe Konaklarını 850 milyon lira yatırım büyüklüğü ile hayata geçiiriyor.

AKYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı yaptıkları bu prıojenin önümüzdeki 1.7 milyar liralık yatırım atağının ilk halkası olduğunu söyledi. İstanbul Anadolu Yakası'nın parlayan ilçesi Ümraniye'nin en değerli bölgesi olan Yamanevler'de yer alan proje kapsamında, hn beş blokta toplam 509 daireden oluşuyor ve 148 adet ticari alan bulunuyor.

Ön satışına başlanan Limonlu Bahçe Konakları Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı ve Başkan yardımcısı Hüseyin Dinçelin katıldığı toplantıda grubun 23 yılı geride bırakırken çok önemli lokasyonlarda projeler realize ettiğinin altı çizildi.

HEDEFİMİZ 3.5 MİLYON METREKARE

MÜSİAD'nda Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan inşaat mühendisi Mahmut Asmalı şimdiye kadar lokasyon ajantajları, zengin şeyil alan ve sosyal donatıları, yüksek yatırım değeri, prim potansiyeli, kaliteli ve ggüvenilir marka bilinirliği ile öne çıkan üç milyon metrekarenin üzerinde inşaaata imza attıklarını belirterek, iki yıl içinde bu rakamı 3.5 milyon metrekareye çıkaracaklarını söyledi.

Mahmut Asmalı," Şu anda 1.879 konut, 147 villa 309 cadde mağazası olmak üzere toplam 551 binmetrekare inşaaatın yapımına atkif olarak devam ettiklerini" belirtti.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE GÜVENİYORUZ

Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında erimesinden korkmadıklarını dile getiren Mahmut Asmalı, "Biz Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz. Konut maliyetlerinde anormal artışlar oluyor. Bu öngörülerle inşaat yatırımlarını sürdürüyoruz".

ÖLÇÜLÜ HAREKET EDİYORUZ

"Maliyetlerimizi dengelemeye gayret ediyoruz. Kalitemizden taviz vermemek için son derece ölçülü ve dikkatli hareket ediyoruz. Gayrimenkullerimizin kalitesini bilen müşterilerimiz ön sipariş aşamasından önce bize müracatt ederek yeni projelerden istifade etmek istediklerini bildiriyorlar" şeklinde konuştu.



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