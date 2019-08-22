Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması

Falcao transferinde sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Galatasaray tarafından transfer edilmesi beklenen Falcao için menajer Ahmet Bulur bir açıklamada bulundu.

Falcao transferinde sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Galatasaray tarafından transfer edilmesi beklenen Falcao için menajer Ahmet Bulur bir açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın kendisiyle anlaşmaya vardığı ancak kulübü Monaco ile olan pürüzler nedeniyle resmi açıklamayı yapamadığı Radamel Falcao transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Transfer döneminde kadrosuna Wissam Ben Yedder, Islam Slimani gibi isimleri katan Monaco'da Falcao'nun gidişine yine izin çıkmadı. Cezayirli golcü Slimani'nin Falcao'nun yerini doldurmayacağını düşünen Monaco yöneticileri, kadroya yeni bir forvet oyuncusu daha dahil etmeden Kolombiyalı golcünün gidişine izin vermeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp Kolombiyalı golcü ile her konuda anlaşmaya varırken, menajer Ahmet Bulut da transfere son noktayı koymak için bir kez daha Monaco'da bulunuyor.

Ahmet Bulut konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" dedi.

Öte yandan Fransa Ligue 1'de oynadığı iki maçta puan alamayan Monaco bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremedi. Falcao bu mücadelelerde yer almadı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Aydın Yılmaz Sakaryaspor'da
Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması
Orhan Ak istifa etti
Kevin N'Koudou Beşiktaş için İstanbul'da
Falcao ne zaman Galatasaray'a gelecek?
2019 yeni sezon diziler ne zaman başlayacak?
2019 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
Quaresma'dan yalanlama!
Galatasaray'dan Mitroglou'na 1 milyon 950 bin euro
-
Çok Okunanlar
Beşiktaş Vidal'de ısrarcı!
Beşiktaş Vidal'de ısrarcı!
Behzat Ç dizisinden 'Dinozor' göndermesi!
Behzat Ç dizisinden 'Dinozor' göndermesi!
Hilal Altınbilek sonunda görüntülendi
Hilal Altınbilek sonunda görüntülendi
Benzinde 28 kuruş indirim
Benzinde 28 kuruş indirim
2019 il il Kurban Bayramı namaz saatleri
2019 il il Kurban Bayramı namaz saatleri
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Aydın Yılmaz Sakaryaspor'da
Aydın Yılmaz Sakaryaspor'da
Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması
Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması
Orhan Ak istifa etti
Orhan Ak istifa etti
Kevin N'Koudou Beşiktaş için İstanbul'da
Kevin N'Koudou Beşiktaş için İstanbul'da
Falcao ne zaman Galatasaray'a gelecek?
Falcao ne zaman Galatasaray'a gelecek?
2019 yeni sezon diziler ne zaman başlayacak?
2019 yeni sezon diziler ne zaman başlayacak?
2019 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
2019 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
Quaresma'dan yalanlama!
Quaresma'dan yalanlama!
Galatasaray'dan Mitroglou'na 1 milyon 950 bin euro
Galatasaray'dan Mitroglou'na 1 milyon 950 bin euro
Galatasaray'da Mitroglou ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Mitroglou ile yollar ayrıldı
Kevin N'Koudou resmen Beşiktaş'ta
Kevin N'Koudou resmen Beşiktaş'ta
Sturridge detayları KAP'ta
Sturridge detayları KAP'ta

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji