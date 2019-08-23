Adebayor Kayserispor'da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'un Adebayor ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, bonservisi elinde bulunan Emmanuel Adebayor ile prensipte anlaşmaya vardı. Bu anlaşmayı Kayserispor Başkanı Erol Bedir açıkladı.

İM Kayserispor transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarın da büyük merakla beklediği forvet oyuncusuna sonunda kavuşuyor. Kayseri ekibi, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor ile büyük ölçüde anlaştı. Pazartesi günü Kayseri'ye gelmesi beklenen Adebayor'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.