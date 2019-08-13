Acun'dan Emre'ye övgü

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Fenerbahçe'de top koşturmaya başlayan Emre Belözoğlu'na övgü dolu sözler söyledi.

Futbolu bir yaşam biçimi olarak benimseyen ve işlerinden fırsat buldukça soluğu halı sahada alan Acun Ilıcalı, futbolcu dostlarıyla çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaşmaktan da büyük keyif alıyor. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve takımına destek olmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan Acun Ilıcalı, bu defa uzun bir aradan sonra yeniden Fenerbahçede top koşturmaya başlayan Emre Belözoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaştı. Acun bu kareyi şu övgü dolu satırlarla paylaştı: “Emre Belözoğlu… 20 yıldır abi kardeş gibiyiz, 20 yıldır futbol oynuyor ve kariyerinin en güzel zamanlarını yaşıyor… Kitap diye okutulması lazım”