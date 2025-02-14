AB’den Trump’a Sert Mesaj: Gümrük Vergileri Uygulanırsa Karşılık Veririz!

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına yönelik sert bir açıklama yaparak, Washington’un gümrük tarifelerinde karşılıklı vergi uygulaması halinde AB’nin de aynı şekilde yanıt vereceğini duyurdu.

AB’den Sert Uyarı: “Vergiler Ekonomik Belirsizlik Yaratıyor”

AB Komisyonu, Trump’ın imzaladığı ve ülkeler arasında karşılıklı gümrük vergileri uygulamasını içeren ticaret politikası hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, AB’nin bu politikayı yanlış bir yönelim olarak gördüğü ve küresel ekonomiye zarar vereceği belirtildi.

Komisyon, ABD’nin ithalata yönelik yeni tarifeler getirmesinin yalnızca kendi ekonomisine zarar vereceğini vurguladı. Açıklamada, “ABD’nin uyguladığı tarifeler aslında kendi halkına ek vergi yükü getiriyor, işletmelerin maliyetlerini artırıyor, büyümeyi engelliyor ve enflasyonu tetikliyor” ifadeleri yer aldı.

“Serbest Ticaret Kuralları Zarar Görüyor”

AB’nin serbest ticarete verdiği önemin altı çizilerek, dünya ticaretinin şeffaf kurallar ve düşük tarifelerle daha sağlıklı işlediği vurgulandı. Ancak son yıllarda ABD’nin uyguladığı ticaret politikalarının bu düzeni bozduğu belirtildi.

Açıklamada, “Küresel ticaretin tahmin edilebilir ve adil kurallar çerçevesinde ilerlemesi gerekiyor. ABD, uygulamalarıyla bu durumu baltalıyor” ifadeleri yer aldı.

AB Karşılık Vermeye Hazır!

AB Komisyonu, Trump yönetiminin Avrupa’dan ithal edilen ürünlere yeni gümrük tarifeleri getirmesi halinde AB’nin de aynı şekilde karşılık vereceğini net bir dille belirtti. Açıklamada, “Avrupa Birliği, serbest ve adil ticareti korumaya kararlıdır. Her türlü haksız engelle karşı hızlı ve güçlü bir tepki vereceğiz” denildi.

Ayrıca, Avrupa’daki iş dünyasının, çalışanların ve tüketicilerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağı da vurgulandı.

Avrupa’da Trump’a Tepkiler Artıyor

Trump’ın yeni ticaret politikası Avrupa’daki iş dünyasında büyük tepkiye yol açtı. Pek çok sektör temsilcisi, ABD’nin yeni tarifelerinin hem Avrupa ekonomisine hem de küresel ticarete zarar vereceğini savunuyor.

Avrupa’daki iş çevreleri, ABD ile serbest ticaret anlaşmalarının korunması gerektiğini, aksi takdirde birçok sektörde ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, Trump yönetiminin ticaret politikalarının uzun vadede ABD ekonomisini de olumsuz etkileyeceğini ve ticaret savaşlarını tetikleyebileceğini öne sürüyor.

Önümüzdeki Süreçte Neler Olacak?

AB ve ABD arasında artan ticaret gerilimi, küresel piyasalarda belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Eğer Trump yönetimi, yeni tarifeleri uygulamaya koyarsa, AB’nin hangi ürünler için misilleme yapacağı merak konusu.

Uzmanlara göre AB, özellikle ABD’den ithal edilen otomobiller, tarım ürünleri ve teknoloji ekipmanlarına yönelik gümrük vergilerini artırabilir. Böyle bir adım, ABD’nin büyük şirketlerini de doğrudan etkileyebilir.

Bu süreçte AB ve ABD arasında diplomatik görüşmelerin yapılması ve tarafların ticaret konusunda yeni bir uzlaşı arayışına girmesi bekleniyor. Ancak Trump’ın gümrük vergileri konusundaki katı tutumu, müzakerelerin zor geçeceğine işaret ediyor.