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Yeni Malatyaspor'dan Avrupa'da destan!
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Yeni Malatyaspor'dan Avrupa'da destan!

Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, 2-2'nin rövanşında Olimpija Ljubljana takımını deplasmanda Jahovic'in golü ile 1-0 devirerek tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde bir üst tura adını yazdırdı.

Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, 2-2'nin rövanşında Olimpija Ljubljana takımını deplasmanda Jahovic'in golü ile 1-0 devirerek tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde bir üst tura adını yazdırdı.

Teknik Direktörlüğünü Sergen Yalçın'ın yaptığı Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını deplasmanda 1-0 yenerek tarih yazdı. Temsilcimizin tek golü Jahovic'ten geldi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Ljubljana'da Endri Çekiçi ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken mücadelede toplam 11 oyuncu sarı kart ile cezalandırıldı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sahaya Fabien Farnolle, Issam Chebake, Arturo Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Moryke Fofana ve Adis Jahovic ile çıktı.


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