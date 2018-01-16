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Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
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Kadın - - Editör: Merve Ece İNAN

Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat

Uzmanlar varis tedavisinde uygulanan bazı seçenekleri bizlere değerlendirdi.

Variste Klasik cerrahi girişim yani stripping olarak isimlendirilen tedavinin cerrahi olarak bacaktaki en büyük yüzeyel damar olan “Safen venin”in çıkartılması olduğunu belirten uzmanlar, safen vendenin ileri derecede genişlediği, belirgin venöz yetmezlik varlığı, ek büyük varislerin bulunması ve eşlik eden flebit durumlarında söz konusu operasyonun uygulandığını hatırlatıyor.

Yaklaşık bir ile bir buçuk saat süren bu operasyonun genel veya epidural yani belden iğne anestezi şeklinde uygulandığını işaret eden uzmanlar, operasyonda biri kasıkta, diğeri ayak bileğinin iç kısmında olmak üzere iki küçük kesi yapıldığını kaydediyor. Özel cerrahi bir tel aracılığıyla başka bir kesiye ihtiyaç duyulmadan safen venin çıkarıldığının altını çizen uzmanlar, hastanın hastanede bir gece yatışının söz konusu olduğunu ve ertesi gün taburcu edildiğini belirtiyor.

Varisli safen venleri yoğun ısı kullanarak yok etmenin amaçlanıldığı endovenöz Termal Ablasyonun, cerrahi olarak toplardamarın çıkarılmasına (stripping) alternatif, daha yeni ve girişimsel bir yöntem olduğunu savunan uzmanlar, bu işlemde, toplardamar içerisine oldukça ince bir kateter sokulduğunu ve ucundan damar çeperine ısı uygulandığını vurguluyor. Uzmanlar Kateter çekildikten sonra ısı toplardamarın kapanmasına ve kanın sağlıklı damarlara yönlenmesine olanak sağlandığı bu operasyonda, çap olarak ileri derecede genişlememiş olması başarı oranını arttırıldığını da paylaşıyor.

Bu iki operasyonun yanı sıra Radyofrekans (VNUS) termal ablasyon yöntemiyle de varisin engellendiğini hatırlatan uzmanlar, söz konusu yöntemde toplardamarın kapanmasına olanak sağlayan kateter ucundan uygulanan enerji ısı değil radyofrekans dalgaları olduğunun altını çiziyor. 


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