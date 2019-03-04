Uyuşturucu tacirlerini cep telefonuyla görüntüledi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir vatandaş boş bir arazide uyuşturucu saklayan zehir tacirlerini cep telefonu ile görüntüledikten sonra bunları polise aktardı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, boş bir araziye uyuşturucuyu saklayan zanlılar bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine takıldı. Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

2 Zanlı Tutuklandı

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Cihan Sokak'ta boş bir araziye farklı araçlarla geldikten sonra taşların arasına bir şey saklandığını gören vatandaş hemen cep telefonuna sarıldı. Vatandaşın ihbarı sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede taşların arasına konulan 2 kilo esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis, sakladıkları uyuşturucuyu almaya gelen 3 zanlıyı gözaltına aldıktan sonra adliyeye sevk edilenler arasından 2 zanlının tutuklandığı belirtildi.