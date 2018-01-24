Uyku problemlerinizin nedeni sosyal medya

24 saat içinde sadece bir saat bile sosyal medyada zaman geçirmenin uyku düzenizi alt üst etmeye yettiğini belirten uzmanlar, günde 60 dakika bile Whatsapp, Facebook ve Snapchat gibi sosyal medya mecralarında geçirilen zamanın, sosyal medyayı kullanmayan kişilere göre daha fazla olduğu belirlendi.



Araştırmada genç kızların sosyal medyada daha bağımlı oldukları ve bu nedenle daha çok uyku problemleri yaşadıkları ortaya çıktı. Kanadalı araştırmacılar, sosyal medya kullanımı her geçen gün yaygınlaşırken bu bulguların çok daha önem kazandığını, gençlerin bu kötü alışkanlıklarını yetişkin olduklarında da sürdüreceklerini söyledi.

Daha önce yapılan bir araştırmada da az uykunun akademik performansın düşmesiyle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Amerikalı ve Kanadalı bilim insanları genel sağlık açısından 6-13 yaş arasındakilerin günde 9-11 saat; 14-17 yaş arasındakilerin ise 8-10 saat; 18 yaş üzerindekilerin ise 7-9 saat arası uykuya ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Jean-Philippe Chaput, "Uyku, sağlıklı gelişimin gerekli bir öğesi; fiziksel ve mental sağlık için hayati önem taşıyor. Ancak yetersiz uyku gençler arasında yaygın bir problem. Yetersiz uykunun sebepleri arasında yapay ışıklar, kafein kullanımı, ev içinde uyku kurallarının olmayışı yer alıyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin artması da büyük bir rol oynuyor." diye konuştu.

Sosyal medya kullanımı ve uyku düzeni arasındaki bağlantıyı incelemek üzere yaşları 11 ila 20 arasında değişen 5 bin 242 Kanadalı öğrenci bir araya getirildi.