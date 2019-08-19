Ünal Karaman yere kapaklandı

Trabzonspor teknik dirrektörü Ünal Karaman Kasımpaşa maçında kenara gelen topu yakalamak isterken dengesini kaybederek yere kapaklandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında İstanbul'da Kasımpaşa'nın konuğu oldu.

Mücadelenin 80. dakikasında kulübeye doğru havadan yönelen topu eliyle yakalamak isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bir an dengesini kaybetti ve kendini yerde buldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Kasımpaşa'nın golünü 40. dakikada Aytaç Kara atarken, Trabzonspor'un golünü ise 34. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

Bu sonucun ardından iki takım Süper Lig'e 1'er puanla başladı.