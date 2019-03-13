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UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu'nda heyecan rövanş maçları ile devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu rövanş maçları yeniden başlıyor. 8 karşılaşma ile heyecan kaldığı yerden devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalacak takımlar yarın oynanacak olan maçlarla resmiyet kazanacak. 8 maçın tamamlanmasının ardından 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon şehrinde de kura çekimi gerçekleştirilecek.

Bu turda aynı ülkeden takımlar birbirleri ile eşleşemeyecek. Turnuvada çeyrek finaller 11-18 Nisan, yarı finaller 2-9 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Rövanş Maçları

20.55 Dinamo Kiev (0) - (3) Chelsea
20.55 Krasnodar (1) - (2) Valencia
20.55 Salzburg (0) - (3) Napoli
23.00 Arsenal (1) - (3) Rennes
23.00 Benfica (0) - (1) Dinamo Zagreb
23.00 Inter (0) - (0) Eintracht Frankfurt
23.00 Slavia Prag (2) v (2) Sevilla
23.00 Villarreal (3) - (1) Zenit St. Petersburg


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