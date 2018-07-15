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Türkiye'nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar için fragman yayınlandı
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Yaşam - - Editör: Özgür ÖZ

Türkiye'nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar için fragman yayınlandı

Türkiye'nin en büyük dijital film platformu BluTV devrimsel bir projeye el atıyor. İlk yerli vampir dizisi olacak olan Yaşamayanlar için fragman yayınlandı.

Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in başrolünde olduğu ilk Türk yapımı vampir dizisi Yaşamayanlar için fragman yayınlandı.

BluTV tarafından gerçekleştirilen dev projenin çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Oldukça merak uyandıran bir macera - fantastik karışımı olan Yaşamayanlar'ın ilk fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Filmloverss'ta yer alan habere göre, Masum, 7 Yüz, Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da gibi, izleyicinin geleneksel televizyon kanallarında göremediği farklı projelerle Türkiye'nin en sevilen dijital televizyon platformlarından biri haline gelen BluTV, "Yaşamayanlar"isimli alışılmadık bir projeye daha imza atarak Türkiye'de yapılmış ilk vampir dizisini gerçekleştiriyor.

BAŞROLLERİNDE ELÇİN SANGU VE BİRKAN SOKULLU VAR

Başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in paylaştığı dizinin yaratıcılığını ve yönetmenliğini Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filminin ve BluTV Özel Yapım'ı 7YÜZ dizisinin 'Prosedür' bölümünün yönetmeni olan Alphan Eşeli üstleniyor.

SEYRİCİLERİ FANTASTİK BİR YOLCULUĞA ÇIKARMAYA HAZIRLIYOR

Çarpıcı konusuyla oldukça dikkat çekecek olan dizinin senaryosunu Şamil Yılmaz kaleme alıyor. Dizinin görüntü yönetmeni Tariel Meliava ise izleyicileri gizemli ve heyecan dolu dünyanın içine sürükleyecek görüntülere imza atıyor. Dizinin yapımcılığını Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul '74 üstleniyor.

DİZİ İNSANLAR VE VAMPİRLER ARASINDAKİ SAVAŞI KONU ALIYOR

Eylül ayında seyirci ile buluşmaya hazırlanan ve yeni tanıtımıyla projeyi merakla bekleyen seyircinin heyecanını daha da arttıran dizisinin konusu ise şöyle;

164 yaşında genç bir vampir olan Mia (Elçin Sangu), akıl hocası Karmen'in (Selma Ergeç) önderliğinde, aklındaki planı gerçekleştirmek için İstanbul'a gelir. Amacı kendisini vampire dönüştüren Dmitry'yi (Kerem Bürsin) öldürüp yeniden insan olmaktır fakat tarihin en güçlü vampirlerinden biri olan Dmitry'yi öldürmek sandığı kadar kolay olmayacaktır. Karanlık geçmişine sırtını dönmüş olan kadim vampir Numel (Birkan Sokullu) de, bu amaç uğruna Mia ve Karmen'le ittifak kurar. Tutku ve nefreti, yaşam ve ölümsüzlüğü, iyilik ve kötülüğü birbirinden ayıran sınırların belirsizleştiği bu evrende, işler gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Ve hepsinden de önemlisi, insanlar ve vampirler arasında büyük bir savaş başlamak üzeredir. Mia'nın en büyük sınavı ise büyük savaş başladığında kimin tarafında savaşacağı sorusudur.


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