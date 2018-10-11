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Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye genellinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl?

Türkiye yeniden soğuk havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 bölge için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleriyle birlikte İç Anadolu'nun güneyi sağanak yağışa teslim olacak. Marmara Bölgesi için de aynı uyarıyı yapan Meteoroloji, Doğu Karadeniz'ın kıyı bölgeleri için sel uyarısı yaptı.

Önümüzdeki günler için gök gürültülü sağanak yağış tablosu çizen Meteorloji yetkilileri hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döneceğini aktardı.

MARMARA, EGE, AKDENİZ, KARADENİZ'DE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Düzce, Bolu, Ordu, Eskişehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevreleriyle İstanbul'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bu akşam saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Mardin'in doğu kesimlerinde toz taşınımı öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.


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