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Trabzonspor kupada mutlu!
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Trabzonspor kupada mutlu!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Altay'ı 2-1 ile geçti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Altay'ı 2-1 ile geçti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Altay, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Serkan Tokat'ın yönettiği mücadeleyi bordo-mavili takım 2-1 kazandı.Bordo-mavili ekibin gollerini 45+2. dakikda Daniel Sturridge ve 66. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 55. dakikada penaltıdan Leandrinho attı. Mücadelenin rövanşı, 19 Aralık Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Saha içerisinde futbolun güzellikleriyle kendi işlerini yapmaya gayret gösterdiler. Bizim açımızdan da hem sakatlık sonrası çok fazla şans vermediğimiz oyuncularımızı oynattık hem de genç oyuncuları da görme şansı oldu. Trabzon'da oynayacağımız müsabakaya avantajlı skoru alarak dönüyoruz" dedi.


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