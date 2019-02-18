Tolgay Arslan'dan Fenerbahçe'ye iyi haber!

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de Tolgay Arslan sevinci yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zenit maçı öncesi sakatlanan yıldız oyuncunun derbiye yetiştirilmesi için doktorlar seferber oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Zenit maçı öncesi ısınma hareketleri yaptığı esnada kasığında yaşadığı sakatlık sonucu kısmi yırtık tespit edilen Tolgay, kadrodan çıkartılmış ve hemen tedavisine başlanmıştı. Sakatlığını atlatan Tolgay'ın bugün idmanda yer alması teknik heyeti sevindirdi.
Zenit'le 21 Şubat Perşembe günü oynanacak rövanş maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş derbisinde forma giymesi beklenen Tolgay'ın antrenmanlardaki hırsı gözlerden kaçmadı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Zenit'le Rusya'da yapacağı rövanş maçının hazırlıkları da başladı.