The Walking Dead 9.sezon fragmanı yayınlandı Yeni bölüm ne zaman

Bu sezon dizide sevdiğimiz Rick karakterini canlandıran Andrew Lincoln diziden ayrılacak. Gelen bu haber yüreğimizde büyük bir yara açsada dizi yayın hayatına tam gaz devam edecek gibi duruyor

Yayınlanan fragmanda yerlşimlerin birbirinden dağınık olduğunu ve birbirleriyle sorunlar içerisidne olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım yeni sezonda ne olacak?

Rick rolündeki Andrew Lincoln diziden ayrılacağı için yalnızca birkaç bölümde karşımıza çıkacak, aynı durum aslında Maggie'i canlandıran Lauren Cohan için de geçerli. Cohan da yalnızca altı bölümlük anlaşma yaptı, yani bir şekilde onun da diziden çıkışına şahit olacağız.

The Walking Dead'in yeni sezonu AMC kanalında 31 Ekim'de başlayacak.