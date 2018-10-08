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TFF'den Fenerbahçe-Başakşehir maçında yaşanan VAR arızasına ilişkin açıklama
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

TFF'den Fenerbahçe-Başakşehir maçında yaşanan VAR arızasına ilişkin açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önceki akşam Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir maçında yaşanan VAR sistemi arızasına ilişkin açıklamada bulundu.

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadelede yaşanan VAR sistemi arızasına ilişkin Federasyon'dan açıklama geldi. Maçın son bölümünde Başakşehirli futbolcu Elia'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmamış, VAR sistemiye giden hakem yaşanan arıza nedeniyle pozisyonu ikinci kez değerlendirme fırsatı yakalayamamıştı.

SİSTEM 5 DAKİKA 40 SANİYE BOYUNCA ÇALIŞMADI

"Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasında Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili bir kesinti yaşanmıştır.

Söz konusu müsabakada; stadyum dışında bulunan naklen yayın araç alanındaki VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında yaşanan arıza, kamera görüntülerinin aktarımını yapan medya taşıma cihazının kapanmasına neden olmuş, cihazın yeniden aktif hale gelmesi için gereken süre nedeniyle 5 dakika 40 saniye boyunca VAR sistemi devre dışı kalmıştır.

Konuyla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."


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