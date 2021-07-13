Tekstil'de çevreci üretim modeli

Türkiye İhracatcılar Meclisi (TİM) öncülüğünde, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri tarafından " Türk Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı" açıklandı.

EKONOMİNİN LOKOMATİFİ

Yılın ilk yarısında 6.2 milyar dolar ihracatla tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştiren ve dünyanın en büyük beşinci ihracatsı olan tekstil sektörü sürdürülebilirlik konusunda önce olmak için ortak bir eylem planı çerçevesinde mutabakata vardı. Türkiye İhracatçılar Meclisi öncülüğünde Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri tarafından, sürdürülebilir tekstil vizyonunun tüm sektörde tabana yaymak amacıyla hazırlanan eylem planının detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

DÜNYAYI TÜKETMEDEN ÜRET

Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı toplantısında açılış konuşmasını yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, " Geçtiğimiz haftalarda 12 ana maddeden oluşan Sürdürülebilirlik Eylem Planı kapsamında " Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz" mesajını, ilan ettik ve oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştık dedi. Açıkladığımız, hedeflerin başında sektörel eylem planları oluşturmak geliyor diyen Gülle, Bugün önce sektörümüz olan tekstilde, bu adımın ilk karşılığını görmekten büyük mutluluk duyuyor ve sektörümüzü bu vizyoner hamle adına tebrik ediyorum şeklinde konuştu.

TİM BİLİM KURULU DEVREDE

TİM Başkanı İsmail Gülle sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah, tekstil sektörümüzün öncülüğünde bu hamle tüm ihracatçı sektörlerimizi teşvek edecek ve sektörel haritalarımız en kısa zamanda tamamlanacak. TİM sanayide sürdürülebilirlik Bilim Kurulumuz, sanayide sürdürülebilir politikaların belirlenmesi ve uygulanması noktasında sektörlerimize rehberlik ederek. yeşil dönüşüm sürecinde kritik bir sorumluluk üstlenecek".

ALO TİM-YEŞİL HAT

"Bununla Beraber, Alo TİM bünyesinmde, Yeşil Hattı devreye alıyoruz. Firmalarımız sektör bazında yeşil dönüşümle ilgili soruların cevaplarını, TÜİM ve Bİrlik çatısı altındaki uzman ekiplererimizden alacak. Öncü olmak , bir alanda ilk olmak her zaman daha zordur. Tekstil ve hammaddeleri sektörümüzs, bugün büyük bir vizyonla sürdürülebilirlik eylem planımız çerçevesinde aksiyon alan ilk sektörümüz oldu".

FOTO: TİM Başkanı İsmail Gülle



ÇEVRECİ BİR ÜRETİME DAVET EDİYORUM



Avrupa Birliği Çevre mutabakatı gereği yepyeni bir sürdürülebilir üretim modeli'nin acilen devreye sokulması gereğine değinen İsmail Gülle, "Tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, tedarikçilerimizi ve ihracatçılarımızı doğayı ve çevreyi kirletmeyen bir üretim anlayışına davet ediyorum. Gelin, fabrikalarımızın eski altyapılarını yenileyeyen, yıkama ve boyama suyu altyapısını ayırıp, yıkama suyunu geri kazanalım, yıkama ve boyamada daha az su kullanan teknolojileri yaygınlaştıralım, üretimde mümkün olduğunca fosil yakıtların payını azaltalım. Çocuklarımıza , gelecek nesillerimize, üretimde mümkün olduğunca fosil yakıtların payını azaltalım. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras, temiz bir dünya, temiz bir atmosferdir. Bu hepimizin boynunun borcudur" şeklinde konuştu.



YATIRIMLARDA VERİMLİLİK ARTACAK

Toplantıda konuşan Tekstlik üreticileri birliklerinin temsilcileri ise bir tekstil fabrikasının en az on yada onbeş milyon dolar'lık yatırımlarla hayata geçirildiğini, ancak sektörde yapılacak çevreci duyarlı üretim sayesinde maliyetlerin artmasına rağmen sonucta çevreyi tüketen faktörlerin ortadan kaldırılacağını ve yaşanabilir bir dünya modelinin parçası olunacağının altını çizerek "Sürdürülebilirliği risk değil, fırsat olarak görmeliyiz" anlayışını vurguladılar.