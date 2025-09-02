Elektrikli Araçların Yükselişi: Türkiye Otomobil Pazarında %18,66 Büyüme

Ağustos 2025'te Pazar Hareketliliği

Türkiye otomobil pazarı, 2025 yılının ağustos ayında kaydedilen verilerle dikkat çekici bir büyüme sergiledi. Geçen yılın aynı dönemine göre %18,66 oranında bir artış göstererek toplam 82 bin 215 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu büyümenin ardında, elektrikli araçlara olan ilginin artması ve pazar dinamiklerinin değişmesi yatıyor. Renault, liderliğini sürdürürken, Tesla'nın hızlı yükselişi dikkat çekiyor.

Tesla Model Y'nin İkinciliği

Ağustos ayının en çok konuşulan otomobili, 8 bin 730 adetlik satışla Tesla Model Y oldu. Elektrikli otomobil segmentinde açık ara lider konumda bulunan Model Y, tüm otomobil pazarında ise ikinci sıraya yerleşti. Ödenecek özel tüketim vergisindeki (ÖTV) artışa rağmen talebin devam etmesi, Tesla'nın Türkiye'deki fiyat/performans oranının oldukça cazip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Haziran ayında 7 bin 235 adetle pazar liderliğini ele geçiren Tesla'nın bu başarısı, şirketin Türkiye'deki stratejisinin ne denli etkili olduğunu gösteriyor.

Üretim ve Araç Teslimat Süreci

Tesla'nın Ağustos ayında ulaştığı bu rakam, Berlin’deki Gigafactory'nin yaklaşık bir aylık üretiminin yarısının Türkiye’ye gönderildiğine işaret ediyor. 45 günlük araç teslimat süresiyle birlikte, Tesla'nın mevcut envanteri üzerinden gerçekleştirdiği satışlar, markanın pazardaki etkisini artırmaya devam ediyor. Şirketin sahibi Elon Musk, haziran ayındaki satış rekorunun ardından Twitter'dan Tesla'nın Türkiye'deki liderliğine dair paylaşımda bulunmuştu.

Markalar Arasındaki Rekabet

Marka sıralamasında, Renault 9 bin 561 satışla lider konumunu korurken, Tesla'nın ardından 5 bin 951 adetle Fiat üçüncü sırada yer aldı. Ancak Fiat, geçen yılın aynı dönemine göre %11,97'lik bir düşüş yaşadı. Diğer markalar arasında Volkswagen, 5 bin 602 adetle dördüncü sırada (%6 artış), Hyundai 5 bin 249 adetle beşinci sırada (%26,36 artış) ve Toyota ise %90 büyüyerek 5 bin 109 adetle altıncı sırada kendine yer buldu. BYD ise %3668'lik rekor artışla 2 bin 600 satış gerçekleştirdi.

Pazarın Zorlukları ve Düşüşler

Öte yandan, bazı markalar için pazar görünümü olumsuzdu. Chery, %35,52 oranında bir düşüşle 2 bin 349 satışta kalırken, Honda %38,98 gerileyerek 1.514 adet, Kia ise %34,77 düşüşle 1.366 adede düştü. Bu durumu, pazar dinamiklerindeki değişim ve tüketici taleplerinin evrimi ile ilişkilendirmek mümkün.

Sonuç olarak, Türkiye otomobil pazarında yaşanan bu hızlı değişim, elektrikli araçların önümüzdeki yıllarda daha da fazla yer alacağını gösteriyor. Hem yerli hem de uluslararası markaların stratejilerini bu doğrultuda şekillendirmesi bekleniyor.