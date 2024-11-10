Tekin Köyü'nde 10 Kasım Anması: Atatürk’e Saygı ve Minnetle

10 Kasım 2024, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Tekin Köyü’nde anlamlı bir tören düzenlendi. Köy meydanındaki Atatürk büstü önünde gerçekleştirilen törende, Tekin Köyü mahalle muhtarı Hüsniye Adıgüzel’in yanı sıra Magnesia Antik Kenti kazı başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, antropolog Prof. Dr. Ayla Sevim Erol ve arkeogenetikçi Prof. Dr. Aylin Köseler de katılımcılar arasında yer aldı.

Anlamlı Mesajlar ve Atatürk’e Vefa

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Mahalle muhtarı Hüsniye Adıgüzel, konuşmasında Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkmanın önemini vurguladı. Adıgüzel, "Bugün burada toplanarak Atatürk'ün bize miras bıraktığı değerleri hatırlıyor ve geleceğe taşıma sorumluluğumuzu yineliyoruz. Ulu Önderimizi saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" dedi.

Magnesia Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir ise konuşmasında tarihe dikkat çekerek, "Bu topraklarda tarih ve kültür bir arada. Atatürk’ün tarihimize verdiği önemi bugün burada bir kez daha anlıyoruz. Onun izinden giderek bilim, sanat ve kültürde ilerlemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Tarihi Bir Ortamda Buluşma

Magnesia Antik Kenti kazı ekibi ve Tekin Köyü sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen tören, Atatürk’ün tarih, kültür ve bilime verdiği önemin altını çizdi. Arkeogenetikçi Prof. Dr. Aylin Köseler ve antropolog Prof. Dr. Ayla Sevim Erol da konuşmalarıyla törene katkı sundular. Her iki bilim insanı da Atatürk’ün bilime verdiği önemin çağdaş Türkiye’nin temellerini nasıl oluşturduğunu vurguladı.

Anma ve Farkındalık

Törende, Atatürk’ün yalnızca bir lider değil, aynı zamanda ileri görüşlü bir bilim ve kültür insanı olduğu, devrimleri ve mirasıyla ulusumuza ışık tuttuğu belirtildi. Katılımcılar, Atatürk’ün izinden giderek çağdaş ve güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Tören, Atatürk büstüne çelenk bırakılması ve köy meydanında yapılan dualarla sona erdi. Katılımcılar, anlamlı bir günü birlikte geçirmenin mutluluğunu paylaşarak törenin ardından Atatürk’ün mirası üzerine sohbet ettiler.