Tek yetkili kurum TFF

Digitürk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) maç gün ve saatlerini belirlemede tek yetkili kurumun olduğunu ifade etti.

Digitürk tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye profesyonel futbol liglerinde oynanan karşılaşmaların gün ve saatlerini belirleme yetkisine sahip tek kurum her zaman federasyon olmuştur. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçlarının gün ve saatlerinin Digitürk tarafından belirlenmesi gibi bir durum asla olmamıştır." denildi.

Tek Yetkili Federasyon

Karşılaşmaların gün ve saatinin belirlenmesi için çeşitli faktörlere dikkat edildiğinin yer aldığı açıklamada ise "FIFA'ya üye her federasyon gibi Türkiye Futbol Federasyonu da maçların gün ve saatlerini belirlerken futbolcu sağlığı, iklim şartları, ulaşım koşulları, güvenlik riskleri, maçların daha fazla sporsever tarafından izlenebilmesi gibi tüm değerleri ön planda tutmaktadır." ifadeleri yer aldı.